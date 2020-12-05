Мегионцы поборются в конкурсе на новогоднее оформление территорий «Мой зимний дворик». Фото - admmegion.ru.

Администрации Мегиона приглашает предприятия, организации и жителей принять участие в городском конкурсе «Мой зимний дворик». В этом году конкурс проходит по номинациям: «Зимняя усадьба», «Сказочный вернисаж» и «Рождественский город».

– Участникам необходимо красочно и оригинально оформить придомовую территорию, фасады жилых домов, учреждений, предприятий, объектов торговли новогодней атрибутикой, электрическими гирляндами, снежными фигурами. При определении победителей жюри будет учитывать эстетический и художественный уровень исполнения композиции, создание новогодней атмосферы и использование необычных материалов, – рассказали в администрации города.

Заявки на участие в конкурсе (согласно установленной формы) необходимо направить до 18 декабря во Дворец искусств на адрес электронной почты: dimegion@mail.ru. Дополнительная информация - по телефонам: 3-50-24, 2-00-80.