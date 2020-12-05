«Второй этаж превратился в подводный мир». В детской поликлинике Урайской больницы появились развивающие комплексы

В детской поликлинике Урайской больницы появились развивающие комплексы. Фото - uray.ru.

В детской поликлинике Урайской городской клинической больнице обновилась комната комфортного ожидания, а стены холлов украсили интересные и яркие бизиборды.

Второй этаж медицинского учреждения около прививочного кабинета превратился в подводный мир, а на стенах комнаты комфортного ожидания появились фигурки из русских народных сказок. На третьем этаже разместился большой крокодил.

– Это не просто красивые украшения из дерева, а развивающие игры с различными элементами для развития мелкой моторики и мышления ребенка. Тут есть тактильные элементы, вентили, шнуровки, шестеренки и прочие детали, которые интересны и безопасны ребенку для самостоятельного исследования окружающего мира, – отметила старшая медицинская сестра детской поликлиники Елена Прокина.