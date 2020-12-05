В Югре состоится бесплатный онлайн-форум для предпринимателей. Фото - pixabay.com.

В Югре состоится бесплатный онлайн-форум, который соберёт на одной площадке предпринимательское сообщество региона. Ожидается порядка 4000 участников.

«Югра занимает достойное место в России по вовлечённости населения в малый бизнес. Мы стремимся к тому, чтобы образ предпринимателя в нашем регионе ассоциировался в первую очередь с трудолюбием, креативом и благополучием, а организации инфраструктуры поддержки бизнеса являлись точками притяжения и концентрации людей, объединённых идеей предпринимательства, – отметил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков.

Участники мероприятия узнают о новых бизнес-трендах и об историях успешного ведения бизнеса в России и регионе. Спикеры расскажут о кейсах, позволяющих расширить границы продаж и повысить средний чек, раскроют тренды продвижения личности, а также поделятся секретами построения системного бизнеса.

К участию в форуме приглашаются все желающие, кто является, или хочет стать частью деловой и активной жизни. Программа мероприятия послужит надёжным материалом для строительства и развития уже действующего бизнеса, и станет хорошим стартом для тех, кто только планирует начать свой путь в бизнес-индустрии. Бесплатная регистрация на форум доступна по ссылке.