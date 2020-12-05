В Сургуте продавец-пенсионер продал девочке алкоголь. Фото - pixabay.com.

Сургутский продавец одного из магазинов по проспекту Комсомольский продал алкоголь подростку. Сотрудник торговой точки не потребовал паспорт у 16-летней девушке, чтобы убедиться в совершеннолетии горожанки.

– 66-летнего подозреваемого незадолго до этого уже привлекали за подобное нарушение. Тогда он заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей. В этот раз невнимательность обойдется ему дороже, – отметили в управлении МВД по городу Сургуту.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года. Кроме того, горожанина могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.