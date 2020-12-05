Жительница Салехарда насмерть заколола любимого кухонным ножом. Фото - СК по ХМАО - Югре.

Сургутские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которую подозревают в убийстве. Женщину уже задержали.

Трагедия произошла 3 декабря ночью. В этот время пьяная подозреваемая в квартире одного из домов по улице Чехова ударила в живот ножом своему 50-летнему сожителю.

– Убийство случилось из личной неприязни, возникшей на почве ревности. Несмотря на своевременно вызванную скорую помощь потерпевшим самостоятельно, спустя несколько часов мужчина скончался в Сургутской клинической больнице, – рассказали в Следственном комитете по ХМАО – Югре.

В настоящее время женщина задержана. Скоро суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении ее под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.