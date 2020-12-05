Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 декабря 2020 года увеличилось на 221 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 декабря 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 221 и составило 35 439 человек.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрирован 221 новый случай коронавирусной инфекции в 21 муниципальном образовании: Сургут – 23, Ханты-Мансийск – 42, Нижневартовск – 17, Сургутский район – 8, Нефтеюганск – 13, Когалым – 12, Нягань – 23, Нефтеюганский район – 17, Урай – 8, Мегион – 7, Советский район – 6, Радужный – 3, Лангепас – 3, Югорск – 3, Ханты-Мансийский район – 5, Октябрьский район – 10, Нижневартовский район – 2, Пыть-Ях – 7, Кондинский район – 9, Белоярский район – 2, Березовский район – 1.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 61, с симптомами ОРВИ – 155, в бессимптомной форме заболевания – 5. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 35 439. Выздоровели за весь период пандемии 30 637 человек.

За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 508 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 644 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 431 731 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 684 летальных исхода, выздоровело 1 916 396 человек.