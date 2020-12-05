Погода в Югре на 5 декабря 2020 года: пасмурно, небольшой снег

В Югре ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой снег. Фото - pixabay.com.

Метеорологическая обстановка в Югре 5 декабря: Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18 ºС, при натекании облачности -7,-12 ºС, днем -6,-11 ºС, на востоке округа до -16 ºС.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -14,-16 ºС, днем -9,-11 ºС.

Сургут: Днём -7 °С, ночью -12 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 3-5 м/с.

Нижневартовск: Днём -8 °С, ночью -11 °С, пасмурно, ветер западный 4-6 м/с.

Нефтеюганск: Днём -7 °С, ночью -11 °С, переменная облачность, небольшой снег, ветер западный 4 м/с.

Когалым: Днём -7 °С, ночью -10 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.