Пожарные в Югре проверят места продажи пиротехники Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу проводит сезонную профилактическую операцию «Новый год».

Мероприятия проводят для профилактики и пропаганды среди населения правил безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. Связано это с тем, что, как правило, в праздничные дни возрастает количество пожаров и происшествий, возникающих из-за использования пиротехники.

Во время операции сотрудники МЧС проверят мест производства, хранения и реализации пиротехнических изделий, вместе с органами местного самоуправления будут определены площадки для запуска пиротехники.

Кроме того, спасатели будут рассказывать населению о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при установке и украшении новогодних елок, действиях в случае возгорания и правилах безопасного запуска пиротехники. В этом году большая часть такой работы будет в онлайн-формате через популярные соцсети и мессенджеры.

В течение декабря особое внимание будет уделено и юным югорчанам. Сотрудники МЧС России проведут специальные уроки безопасности, на которых в очередной раз напомнят детям о правилах пользования пиротехническими изделиями и безопасного поведения в период зимних каникул.