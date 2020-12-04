В Советском районе проводят реабилитацию пациентов после COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Советской районной больнице проводят реабилитацию пациентов после COVID-19. Период восстановления после воспаления легких занимает около года. Продолжительность реабилитации зависит от формы и степени тяжести поражения легочной ткани. В это время пациент находится на диспансерном учете у врача-терапевта районной больницы.

После выписки из стационара пациенты, переболевшие COVID-19, должны изолироваться на 14 дней. В это время реабилитация проводятся дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий. После изоляции, пациенты направляются в поликлинику, где их консультирует врач-терапевт, заведующий отделением физиотерапии и составляется индивидуальный план восстановления организма.

- Проблема, с которой сталкиваются пациенты после воспаления легких, — фиброз. В легких происходит развитие соединительной ткани, нарушается газообмен — в кровь поступает меньше кислорода, а из крови хуже выводится углекислый газ, ухудшается подвижность легких. Это состояние называют дыхательной недостаточностью. Для профилактики данного осложнения важно пройти курс реабилитации, в который входят дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, прогулки на свежем воздухе, в отдельных случаях назначается комплекс физиотерапевтических процедур , — поясняет заведующая отделением физиотерапии Юлия Карманова.

Для пациентов категории 65+, которые входят в группу риска, разработаны реабилитационные онлайн мероприятия.