В Пытья-Яхе задержан мужчина, который оплачивал свои покупки чужой картой Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

В дежурную часть ОМВД России по г. Пыть-Яху обратилась жительница города и рассказала, что она потеряла банковскую карту в одном из микрорайонов города, после чего с банковской карты несколько раз списывались деньги в сумме около 4 тысяч рублей.

Во время розыска и благодаря установленному видеонаблюдению в одном из магазинов города оперативники смогли найти подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина из Тюменской области, который работает вахтовым методом в одной из организаций города.

Подозреваемый пояснил полицейским, что оплачивал товары в разных магазинах города до 1 тысячи рублей с чужой карты. Совершив покупки на общую сумму около 4 тысяч рублей, злоумышленник положил банковскую карту себе в карман и вернулся в общежитие, при этом о находке никому не сообщил.

Свою вину подозреваемый полностью признал, возбуждено уголовное дело мужчина может получить наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.