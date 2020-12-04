В Ханты-Мансийске подросток пытался ограбить квартиру Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие в Югре сутки зарегистрировано 54 преступления, по горячим следам раскрыто 28.

В Сургутском районе 47-летний мужчина, находясь в квартире, расположенной по улице Лесная в г.п. Белый Яр, украл сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый подозреваемый задержан.

В Ханты-Мансийске 15-летний подросток находясь на улице Югорская, воспользовался ключами и тайно проник в квартиру заявительницы, откуда пытался украсть сотовый телефон, ключи, кофе, планшет, видеокарту, витамины «С», одеколон, упаковку зарядного устройства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками уголовного розыска Когалыма найден мужчина, который обманул женщину и под предлогом продажи набора посуды, выманил у неё 100 тысяч рублей. Подозреваемого арестовали.

В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, который находясь в помещении магазина на Нефтеюганском шоссе, похитил товар на сумму 7 тысяч рублей. Мужчина находится под подпиской о невыезде.