Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 декабря 2020 года увеличилось на 224 человека Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса, на сегодняшний день заболело 35 218 югорчан. За сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 224 новых случая заболевания COVID-19 в 21 муниципалитете.

По клинической структуре: на момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 человек зафиксирована пневмония, у 28 человек – бессимптомное течение заболевания.

Контакт установлен в 204 случаях, по ещё 20 случаям контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 400 человек, сняты с наблюдения – 101 086 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследовано 5 097 человек, всего – 1 061 556.

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут – 36; Ханты-Мансийск – 30; Нефтеюганский район – 27; Нефтеюганск – 26; Нягань – 19; Нижневартовск – 11; Урай – 11; Когалым – 11; Сургутский район – 10.

Далее идут: Советский район – 7 и Югорск – 7.

Закрывают список: Мегио, Радужный, Октябрьский район, Пыть-Ях, Покачи и Белоярский район там по 4 заболевших; Ханты-Мансийский район – 2; Кондинский район – 1; Березовский район – 1; Нижневартовский район – 1.

В тяжелом состоянии 157 пациентов, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 429 человек. За сутки выздоровели 356 человек, за весь период пандемии – 30 306 жителей региона.