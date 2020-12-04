Югорские госавтоинспекторы провели занятия с детьми по изучению ПДД Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекторы городов Радужный, Нижневартовск и Белоярский провели практические занятия с дошкольниками и профилактические беседы с ребятами постарше.

В Радужном старшеклассникам инспектор пропаганды безопасности дорожного движения рассказала о видах административных правонарушений при управлении мотоциклами. Учащиеся школы внимательно слушали сотрудника ГИБДД, задавали интересующие их вопросы.

Для воспитанников детских садов полицейские организовали торжественное посвящение в ЮПИД (юных помощников инспекторов движения). На празднике дети читали стихотворения, отгадывали загадки, пели песни, танцевали, участвовали в эстафетах и играх. Ребята показали свои знания ПДД и продемонстрировали ловкость, слаженность, умение ориентироваться в пространстве.

Кроме того, были проведены такие традиционные мероприятия, как знакомство с патрульным автомобилем, изучение безопасного маршрута «дом-школа-дом», экскурсии к пешеходным переходам, квесты по ПДД и совместные рейды маленьких помощников полицейских с сотрудниками Госавтоинспекции, в которых дети обратились к водителям с призывом соблюдать скоростной режим при помощи ярких баннеров.