В Радужном приступили к заливке нового хоккейного корта Фото: официальный сайт администрации города Радужный

Подрядная организация в Радужном начала работы по заливке хоккейного корта. Новый спортивный объект появился на территории 9 микрорайона во дворе домов № 10 и 11.

- Пока в городе установилась морозная погода, мы приложим все усилия, чтобы завершить заливку. Торжественного открытия не будет, чтобы исключить массового скопления. Основная задача качественно подготовить объект и принять работы. После, спортсмены и любители коньков сами откроют ледовый сезон, — отметила глава города Наталья Гулина в своем инстаграм-аккаунте.

Теперь корт будет закреплен за радужнинским МУ «Дирекция единого заказчика», специалисты которого будут отвечать за наличие достойного ледового покрытия.

Идею строительства корта, предложенную жителями города, поддержали депутаты окружной Думы и этим летом велись работы по его обустройству: отсыпали площадку, выполнили монтаж освещения, установили коробку корта и защитную сетку.

- Обязательно посетим корт в рамках очередного рабочего визита в Радужный. Этот объект должен пройти через общественную приемку в присутствии жителей. Надеюсь, специалисты, которые за него отвечают, смогут выстроить работу этой площадки так, чтобы она стала спортивным центром притяжения для радужнинцев», — отмечал депутат Думы Югры Андрей Филатов.