Ледовый городок в Нягани посвятят 90-летию Югры и 85-летию «Союзмультфильма» Фото: pixabay.com

В Нягани строят ледовый городок, большую часть льда уже завезли на центральную площадь. Зимний городок в этом году посвящен двум памятным датам: 90-летию Югры и 85-летию «Союзмультфильма».

В этом году лед для строительства кристально чистый, всё потому, что привезён из Сургута. Над созданием ледового городка уже работает подрядчик, строители занимаются монтажом ледяных блоков и формированием общих композиций, уже готовы каркасы для горок. Но традиционных гуляний и концертов в честь открытия зимнего королевства в этом году не будет, так как все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате, а ледовый городок будет использоваться как прогулочная зона.

- Первый этап строительства городка уже начался. Возведены деревянные конструкции для строительства горок, идет разметка расстановки расположения ледяных горок на площади. Также сейчас ведется работа по подготовке таких же горок на сквер «Рябиновый». Согласовываем дополнительные горки и конструкции в поселке «Западный». Думаю, мы все успеем. К 25 декабря планируется открытие Ледового городка - рассказывает инженер отдела благоустройства УГХ Юлия Емельянова.