Жители Нягани получают бесплатные лекарства для лечения COVID-19 Фото: Администрация города Нягань

По приказу Департамента здравоохранения для лечения югорчан с лабораторно подтвержденной коронавирсной инфекцией амбулаторно (на дому) БУ «Няганская городская поликлиника» выделено 15 наименований препаратов, всего порядка 7000 упаковок.

Формированием лекарственных наборов занимаются сотрудники отделения по оказанию медицинской помощи гражданам с COVID-19 или имеющим риск заражения. Каждому пациенту, исходя из характера течения заболевания, прописывается определенная схема приема. Доставка препаратов вместе с инструкцией осуществляется на дом. Сегодня необходимыми лекарственными препаратами обеспечены 500 няганцев.

- Безусловно, нередки случаи, когда в ходе динамического наблюдения за состоянием пациента, необходима корректировка лечения. Например, когда лечащий доктор принимает решение о проведении компьютерной томографии. В дальнейшем, сразу после получения результатов обследования врач-инфекционист консультирует больного и подбирает новую схему лечения и сразу предоставляет медицинские препараты, - комментирует Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача Няганской городской поликлиники.