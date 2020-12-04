Дошкольники Югорска готовят сюрприз для сотрудников МЧС Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В дошкольных образовательных учреждениях города Югорска проходят уроки по безопасности. Ребята с помощью сотрудников МЧС учатся правилам безопасного поведения, а также знакомятся с профессиями пожарного и спасателя.

Мероприятия проводятся в онлайн-режиме, специалисты пожарно-спасательного гарнизона подготовили для детей видеоурок с познавательным мультфильмом.

- Сегодня мы с ребятами вспомнили основные правила пожарной безопасности. Дети от начала и до самого конца очень внимательно смотрели видеоурок, который был наполнен наглядными изображениями, комментариями специалиста МЧС, а в завершение - мультипликационным фильмом - рассказала воспитатель подготовительной группы «Затейники» Ирина Анчугова.

Для детей - это не первое занятие, спасатели регулярно проводят с детьми занятия по безопасности. Ребята прекрасно помнят изученный ранее материал и уверенно отвечают, как действовать в опасных ситуациях.

Во второй части урока ребята узнали о профессиях пожарного и спасателя. Каждый из участников смог примерить боевое снаряжение пожарного, которое организаторы занятия специально передали детям.

Узнав, что в этом году МЧС России исполняется 30 лет, дети решили принять участие в поздравлении. На занятиях по художественно-эстетическому развитию ребята начали готовить сюрприз для представителей ведомства, который презентуют в день профессионального праздника всех спасателей.