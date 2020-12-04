Югорская прокуратура помогла семье получить новое жилье взамен аварийного Фото: Терина Виктория

Югорская межрайонная прокуратура по обращению жительницы городского поселения Советский провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства.

Как выяснилось, заявительница проживала с семьей в доме, который в январе 2020 года признан аварийным, но администрация не спешила предоставлять жильё семье. Не смотря на то, что именно на администрацию городского поселения возложена обязанность по предоставлению заявительнице и членам её семьи другого жилого помещения по договору социального найма.

Межрайонный прокурор обратился в Советский районный суд с иском о возложении на администрацию обязанности предоставить семье заявительницы благоустроенное жилое помещение.

Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время судебное решение исполнено и семье по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира.