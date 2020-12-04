Погода в Югре на 4 декабря 2020 года: пасмурное небо и небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 4 декабря: Днём температура воздуха -7,-12 ºС по западу -1,-6 ºС. Ночью -15,-20 °С, местами -9,-14 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -10,-12 ºС, ночью -15,-17 ºС. Переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер западный 6-11 м/с.

Сургут: Днём -11 °С, ночью -10 °С, пасмурно, ветер западный 2-3 м/с.

Нижневартовск: Днём -11 °С, ночью -11 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

Нефтеюганск: Днём -11 °С, ночью -11 °С, пасмурно, ветер западный 2 м/с.

Когалым: Днём -10 °С, ночью -11 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В старину верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима — в белоснежной шубе, на тройке лошадей. Своими дыханием она морозит воздух, рисует снежные узора на окнах. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима — готовь закрома», — так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

А также судили и о предстоящей погоде — особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.