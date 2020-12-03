Жительница Кондинского района ответит перед судом за кражу денег у пенсионера Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району обратился 70-летний житель поселка Междуреченский с заявлением о том, что с его банковского счета украли 8 тысяч рублей. Пенсионер пояснил, что в тот день он пришел к своему знакомому, который проживает рядом с рекой и они вместе отправились на рыбалку, а свой телефон он оставил дома у друга. В доме оставалась жена друга. После рыбалки мужчина вернулся домой и нашел в телефоне два СМС-сообщения о списании денег.

Полицейские нашли подозреваемую, ею оказалась 25-летняя приятельница его знакомых, которая раньше уже привлекалась к уголовной ответственности. В тот день она пришла в гости к своей подруге и воспользовавшись моментом, когда хозяйка дома отвлеклась, взяла со стола телефон, и через приложение банка перевела себе деньги.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело, которое уже передали в суд. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.