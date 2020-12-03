Югорчанин, следуя инструкции перевел свои деньги мошенникам Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Березовскому району обратился 51-летний житель пгт. Игрим. Мужчина рассказал полицейским, что накануне вечером ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщали ему, что на его имя в «личном кабинете» банка оформлен кредит.

Но мужчина сказал звонившей что не оформлял кредит. Мошенница предложила югорчанину обезопасить свои денежные средства, которые находятся на счёте, но для этого их нужно перевести на резервный счёт.

Пострадавший сомневался, но всё-таки согласился последовать советам преступницы. Следуя инструкции лже-сотрудников банка, гражданин самостоятельно перевёл свои деньги на счёт мошенникам. В результате мужчина лишился 80 тысяч рублей.

По данному случаю возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают жителям округа быть более бдительными и не сообщать реквизиты своей банковской карты посторонним лицам. По всем подозрительным случаям сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.