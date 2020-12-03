На центральной площади Ханты-Мансийска появятся персонажи сказки «Конёк-Горбунок» Фото: Информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин накануне проинформировал губернатора Югры Наталью Комарову об организации в городе мероприятий, посвященных Дню образования региона и Новому году и об обеспечении мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических, в период проведения праздничных мероприятий, и организации работы торговых центров.

В период празднования Дня образования округа все активности пройдут в онлайн-формате. 16 ноября стартовал городской месячник «Краеведение», включающий выставки, мастер-классы, видеоэкскурсии, викторины. К мероприятиям присоединились более тысячи хантымансийских семей. 10 декабря в социальных сетях Администрации и муниципальных учреждений состоится трансляция праздничной концертной программы ансамбля «Солисты Югры».

В этом году город традиционно будет ярко украшен к Новому году, уже установили 56 елок, оформили здания муниципальных учреждений образования и культуры, иллюминацию полностью завершат к 10 декабря.

Кроме того, в окружной столице приступили к строительству ледовых городков. В этом году городок на Центральной площади посвящен персонажам сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок», а на площади Свободы - цирку.

В связи с пандемией, новогодние мероприятия пройдут онлайн: будут задействованы сайты учреждений, социальные сети, мессенджеры. Новогодние утренники в школах и детских садах пройдут в каждой группе отдельно, без участия родителей. В школах за каждым классом будет закреплён кабинет для проведения новогоднего мероприятия строго в отведенное время. Для родителей будет организована видеотрансляция.

- Два мероприятия планируется провести в очном режиме: конкурс «Мой снеговик» в парке им. Бориса Лосева, и «Чумовая улица» в археопарке с соблюдением всех санитарных требований: потоки участников разведут по времени, организуют контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции, - рассказал Максим Ряшин.

Во избежание массового пребывания людей на празднично оформленных уличных площадках будут дежурить сотрудники полиции.