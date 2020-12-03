Югорчанка, болеющая коронавирусом родила ребенка в госпитале Югорска Фото: БУ "Югорская городская больница"

Жительница Советского стала первой роженицей «ковидного» госпиталя в больнице Югорска. Ожидание ребенка всегда волнительно, но период пандемии добавил молодой маме переживаний.

Но рядом с пациенткой находилась опытная бригада врачей и акушерка, которые соблюдали все правила санитарной безопасности, необходимые в госпитале. Необычная обстановка не помешала оказать максимально возможную поддержку и помочь появлению на свет малыша. Мальчик сразу был передан в заботливые руки неонатолога, заведующего отделением новорожденных Храпковой Натальи Вячеславовны, чтобы исключить контакт с заболевшей мамой. Сейчас мама и сын чувствуют себя хорошо и общаются пока по видеосвязи.

Это первый подобный опыт для заведующего родильным отделением Владислава Петровича Матвеева, врача-гинеколога Ирены Александровны Адамович, акушерки Татьяны Ивановны Коноваловой и младшего медицинского работника Казаковой Елены Владиславовны. Неотнатальная медсестра Краснова Карина Александровна первые сутки жизни малыша находилась с ним рядом и даже снимала видео для его мамы.

Медперсонал справился с поставленной задачей, все действия отработаны до автоматизма, протоколы соблюдены, полученные при работе в «ковидном» госпитале навыки использованы в полной мере.