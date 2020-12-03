В Югре задержали группу фальшивомонетчиков Фото: скриншот с видео пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре вместе с росгвардейцами провели спецоперация по задержанию преступной группы, которые занимались сбытом поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей.

Злоумышленников задержали в Лангепасе, по версии следствия, трое жителей региона 23, 25 и 34 лет, ранее не судимые, приобретали через интернет поддельные деньги, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имели внешнее сходство с настоящими деньгами. После чего подозреваемые, получая фальшивки через тайники-закладки, расплачивались ими в аптеках, магазинах и заправках.

Молодые люди могут быть причастны более чем к 20 фактам сбыта фальшивых денег на территории всего региона. Ранее по каждому из них были возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Расследование продолжается. Преступную группировку взяли под стражу. Если их вина будет доказана они могут получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.