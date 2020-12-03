Погода в Югре на 3 декабря 2020 года: местами небольшой снег, изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 3 декабря: Днём температура воздуха -9,-14 °С, по западу -3,-8 ºС. Ночью -11,-16 °С, при прояснениях -17,-22 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -11,-13 ºС, ночью -14,-16 ºС. Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Сургут: Днём -12 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 3-4 м/с.

Нижневартовск: Днём -10 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 4 м/с.

Нефтеюганск: Днём -12 °С, ночью -10 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 4 м/с.

Когалым: Днём -10 °С, ночью -9 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 3-4 м/с.

Сегодня праздник Прокла, который в 5 веке служил архиепископом в Константинополе. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.