В Югорске мужчина украл кредитку у собутыльника и купил себе водку Фото: pixabay.com

В ОМВД России по г. Югорску с заявлением о краже обратился 61-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что с его банковской карты украли деньги.

Полицейские смогли найти подозреваемого, им оказался 41-летний местный житель, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в преступлении.

Заявитель выпивал в компании знакомых и на следующий день к потерпевшему пришел подозреваемый, который попросил приобрести спиртное. Потерпевший дал кредитную карту злоумышленнику и предложил сходить в магазин. После совместной пьянки 61-летний мужчина уснул и в этот момент злоумышленник решил воспользоваться случаем, взял кредитную карту и пошел в магазин, где купил продукты, предметы личной гигиены и водку. В общей сложности мужчина потратил 5 400 рублей.

Против ранее судимого югорчанина возбуждено уголовное дело за кражу, он находится под подпиской о невыезде.