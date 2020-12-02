В Югре ищут женщину-инвалида, страдающей частичной потерей памяти Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Сургутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре разыскивается Ямщикова Н.Т., которая 10.11.2020 около 12 часов вышла из дома, расположенного в ДНТ «Светлое» Сургутского района ХМАО-Югры и ушла в неизвестном направлении. Женщина до сих пор домой не вернулась и где она находится неизвестно.

Пропавшую женщину зовут: Ямщикова Надежда Тимофеевна, она родилась 15 апреля 1951 года. Пропавшая инвалид и страдает частичной потерей памяти.

Югорчанка на вид 60-65 лет; рост 156 см.; среднего телосложения; волосы седые. Особые приметы: на шее справа имеется шрам. В день исчезновения была одета в пуховик зеленого цвета с капюшоном бежевого цвета и коричневые ботинки.

Жителям, видевшим Ямщикову Н.Т. или что-либо знающим о месте ее нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно); 8-922-253-36-63, 8(3462) 74-60-02 или 102.