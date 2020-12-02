За убийство жены югорчанину грозит 15 лет тюрьмы Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК РФ по ХМАО – Югре завершено расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя.

В июле 2020 года обвиняемый во время ссоры со своей супругой на фоне выпитого алкоголя ударил её по голове пластмассовым чайником. Но женщина об этом случае и иных конфликтах между супругами потерпевшая в полицию не сообщила.

Спустя 2 месяца обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения снова поссорился с супругой и ударил её кухонным ножом в левую часть груди, от полученной раны женщина скончалась на месте происшествия.

Следователями собрано достаточно доказательств вины подозреваемого и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.