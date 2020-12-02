В Урае стартовал благотворительный проект «Ёлка желаний — 2021» Фото: pixabay.com

Уже второй год подряд волонтёрское движение «Доброволец Урая» проводит благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — «Ёлка желаний — 2021».

- Год назад наши волонтеры из движения «Доброволец Урая» впервые проводили такую акцию. Принял в ней участие, подготовил подарок, и когда приехал его отдавать, увидел комнату, с сотнями сюрпризов для детей от неравнодушных урайцев. Настоящая кладовая Деда Мороза! Тогда решили, что акция станет традиционной. Сказано — сделано! Обязательно приму участие в акции и в этом году и призываю поддержать ее всех жителей города!, — написал своём Instagram-аккаунте глава Урая Тимур Закирзянов.

Организаторы проекта сообщают, что в штаб Деда Мороза уже поступило 140 желаний от маленьких урайцев. До 20 декабря каждый неравнодушный житель города может принять участие в акции, забронировав желание онлайн и подарив заветный подарок ребенку.

Подробная информация и перечень желаний доступны в официальной группе проекта «Ёлка желаний» в социальной сети ВКонтакте.