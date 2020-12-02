​В Сургутском районе подвели итоги фестиваля для дошкольников «Робофест» Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе подвели итоги пятого, юбилейного робототехнического фестиваля «Робофест» для обучающихся дошкольных образовательных организаций.

- Возродить престиж инженерных профессий в России, привить интерес к ним с самого детства – ключевые задачи «Робофеста», - отмечает Виктория Автаева, ведущий специалист отдела развития и оценки качества образования департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района.

Фестиваль среди дошкольников в этом году состоялся в формате онлайн. Инициатором и организатором мероприятия выступил детский сад «Город детства» (г.Лянтор).

38 юных жителей Сургутского района из 10 дошкольных учреждений представили свои творения – роботов из всевозможных "Лего".

Так, воспитанники детского сада «Аист» из Солнечного на суд жюри представили работу «Город космических мастеров» и посвятили её 60-летию первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Ребята построили «Город космических мастеров», придумали роботов. И ребята уверенно заявили, что Ни один метеорит не упадёт на Землю, потому что их роботы будут следить за порядком.

Победителей определили в трёх номинациях. «Самая оригинальная идея» принадлежит воспитанникам детского сада «Сибирячок» (г.Лянтор). Самые технически сложные роботы представили ребята из «Снежинки» (Нижнесортымский). Самыми творческими оказались мальчишки и девчонки учреждения «Город детства»