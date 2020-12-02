В Югре действует горячая линия «122» по вопросам коронавирусной инфекции Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

В Югре начала работу единая федеральная горячая линия «122» по вопросам коронавируса. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Округ подключился к единому номеру телефона «122» по вопросам коронавирусной инфекции. В Югре проведена работа со всеми операторами связи по интеграции структур в единую федеральную горячую линию.

- С ее помощью будет обеспечена оперативная маршрутизация звонков – в поликлиники, станции скорой помощи или на горячие линии департамента здравоохранения Югры, центра «Открытый регион» и управления Роспотребнадзора по автономному округу. Позвонить на единый номер «122» можно бесплатно с любого сотового или стационарного телефона, - сказала Наталья Комарова.

Губернатор Югры также сообщила, что в автономном округе в ближайшее время будет проведена работа по внедрению системы регистрации посетителей точек общественного питания и спортивных комплексов через QR-коды. Такая возможность создана для того, чтобы оперативно устанавливать круг контактных лиц.

Кроме того, Наталья Комарова попросила управление Роспотребнадзора округа уточнять, находился ли заболевший на дистанционном режиме работы для дальнейшего принятия решения работодателями о соблюдении работниками условий дистанционного режима.

- Отмечу, что последнее время в социальной структуре заболевших растет число рабочих и служащих, которым работодатель создал условия дистанционной работы для минимизации контактов. Призываю вас, уважаемые югорчане, не выходить из дома без крайней необходимости, - сказала губернатор.

Видеозапись заседания доступна в официальных аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники.