Югорчане пополнили карманы мошенников своими деньгами Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона лишились более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Большинство случаев зарегистрировано в Сургуте и Нижневартовске. Мошенники продолжают обманывать югорчан под предлогом продажи или покупки товаров, оформления кредита, аренды квартиры и поставки товаров.

У жителя Березовского района и сургутянки лже-банкиры похитили деньги, чтобы аннулировать несанкционированное оформление кредита на их имя. Во втором случае женщину убедили оформить кредит и перевести деньги на несколько абонентских номеров. Общий ущерб от действий мошенников составил более 220 тысяч рублей.

Жительница Ханты-Мансийска хотела продать журнальный столик на сайте бесплатных объявлений. Мнимый покупатель получил доступ для входа в личный кабинет банка и похитил с карты девушки 3 тысячи рублей.

Жительница Пыть-Яха перевела злоумышленникам с «Авито» 30 тысяч рублей в надежде приобрести тестомес.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.