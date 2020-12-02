В следующем году в Югре введут новые сертификаты для получения социальных услуг Фото: pixabay.com

В 2021 году в Югре будут внедрены новые сертификаты для получения социальных услуг. Соответствующее решение озвучила заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова на заседании комиссии общественной палаты Югры по вопросам семейной политики.

На сегодняшний день в Югре реализуются 8 видов сертификатов на оплату социальных услуг, а в 2021 году планируется реализовать еще два – сертификат на оплату социальных услуг по повышению родительских компетенций «Академия родителей» и сертификат социально-психологической помощи семьям опекунов, попечителей, приемных родителей и усыновителей.

По словам Елены Немчиновой, финансирование услуг социальной сферы за счет предоставления именного сертификата обладает рядом уникальных преимуществ, в том числе повышает адресность, эффективность расходования бюджетных средств.

- Внедрение двух новых сертификатов позволит создать дополнительные условия для сохранения семьи ребенка, - отметила замдиректора ведомства.

По сертификату родители могут проходить подготовку по формированию воспитательных компетенций, родительских навыков и ресурсов для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для охраны их прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития, сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Во время заседания комиссии было отмечено, что однократное прохождение курса подготовки не является достаточным для решения всех трудностей, возникающих при воспитании детей. Опекуны и приемные родители и в дальнейшем нуждаются в социально-психологической помощи и сопровождении. Такую возможность как раз предоставят вводимые в Югре сертификаты.