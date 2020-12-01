В Ханты-Мансийске активисты нацпроекта "Экология" очищают береговую зону города Фото: pixabay.com

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» реализуется на территории Ханты-Мансийска с 2019 года. За это время проведено 13 мероприятий по очистке от мусора береговой полосы реки Иртыш, в которых приняли участие более 2,5 тысяч человек. Протяженность очищенной береговой полосы составила – 30,5 км, собранно более 400 м3 мусора.

Помогают проводить мероприятия волонтеры и активисты муниципальных предприятий и администрации города.

В субботниках приняли участие больше тысячи человек из более 90 организаций. Было очищенно 12,5 км прибрежной зоны в районах улиц Объездная, Восточная объездная, Индустриальная, Ермака и СОТа «Стрижкино». Запланированные в рамках проекта показатели были перевыполнены, потому что всё больше горожан стремится поддерживать чистоту береговых зон.

- Управление по эксплуатации служебных зданий каждый год проводит очистки парков, скверов города и берега реки. Стоит отметить, что лодочная станция - одна из самых загрязнённых территорий в городе. В этом году впервые к нам присоединились учреждения подведомственные Департаменту образования. Хотелось бы, чтобы жители города были ответственными, и отдыхая на берегу Иртыша, наводили за собой порядок. Нужно любить свой город, делать его чистым и красивым - отметил представитель МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий» Андрей Щетинин.