Югорчанин стал одним из лидеров инженерной олимпиады "НТИ.Junior" в УФО Фото: junior.nti-contest.ru

Югорчанин Александр Кузнецов из Нефтеюганска вошел в число победителей финала инженерной олимпиады кружкового движения «НТИ.Junior» среди учащихся 5-7 классов в Уральском федеральном округе. Он принимал участие в составе команды «Tornado Games» в номинации «Технологии для виртуального мира».

Члены команды придумывали сценарий игры, производили отрисовку персонажей, выстраивали логику игрового процесса и программировали итоговый результат.

В финальном этапе приняли участие 123 человека из всех регионов Уральского федерального округа. В составе команд ребята решали практические инженерные задачи.

В рамках заключительного этапа состоялись испытания по 5 сферам: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», Технологии для среды обитания», «Технологии для человека». Все задания финалисты выполняли в дистанционном формате.

Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior проводится в рамках национального проекта «Образование». Участие в проекте позволяет талантливым школьникам реализовать свои способности в родных регионах.