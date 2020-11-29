В Югре более 300 тысяч жителей получат по 2 тысячи рублей

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Семьи детей-инвалидов и малообеспеченные семьи в срок до 5 декабря получат единовременную выплату в размере 2 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Югры.

Всего получить такую выплату смогут около 75 тысяч семей и 252 тысячи безработных пенсионеров. Также сообщается, что выплата будет начисляться автоматически. Для ее оформления не нужно обращаться в инстанции.

Кроме того, выплату в размере одной тысячи рублей смогут получить все неработающие пенсионеры. Ранее в Югре до 1 марта 2021 года были продлены сроки выплат пособий для детей от 3 до 7 лет и выплаты по случаю рождения 3 ребенка.