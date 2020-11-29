За минувшие сутки в Югре коронавирусом заболели 217 человек

Фото с официального сайта правительства Югры

Правительство Югры поделилось новыми данными по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе на 29 ноября. За минувшие сутки подтверждены 217 новых случаев, смертей не зарегистрировано.

34 117 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 29 ноября. COVID-19 выявлен в 22 муниципалитетах: в Ханты-Мансийске – 28, в Нефтеюганском районе – 25, в Нижневартовске – 24, в Сургуте 20 заболевших, в Нефтеюганске – 18, в Нягани - 14, в Советском районе – 10 зараженных, в Ханты-Мансийском районе и Когалыме по 7 новых случаев, в Радужном – 6, в Сургутском районе, Мегионе, Урае и Югорске по 5 заболевших, в Октябрьском районе – 4, в Пыть-Яхе и Кондинском районе по три случая, в Белоярском, Нижневартовском и Бнерезовском районах по двое заболевших, в Лангепасе и Покачах по одному зараженному.

В числе контакных лиц 196 югорчан. Состояние 147 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 403 человека.