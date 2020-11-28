Пенсионерка из Пыть-Яха взяла для мошенников кредит в 300 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД по городу Пыть-Яху обратилась 61-летняя горожанка. Югорчанка лишилась почти 300 тысяч рублей, поверив мошенникам.

Заявительнице позвонил мужчина с абонентского номера 8 903 52 666 01, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что с ее банковской карты происходит попытка оформления кредита. Аферист пояснил женщине, что для того, чтобы предотвратить несанкционированное оформление кредита, она должна пойти в ближайший офис банка и оформить на себя кредит в сумме 299 тысяч рублей.

– Также звонивший предупредил, что нельзя сообщать работникам банка о звонке, так как в финансовой организации идет большая утечка информации и, возможно, сами сотрудники являются мошенниками. Поверив информации, жительница Пыть-Яха оформила кредит на сумму 300 тысяч рублей, из которых 299 тысяч перевела на указанный мошенником абонентский номер, – рассказали в ОМВД России по Пыть-Яху.

В дальнейшем разговоре мошенник пояснил, что таким образом сотрудники закроют минус по кредиту, который был на нее оформлен, после чего «заморозят» поступившие деньги в сумме 299 тысяч рублей и в течение некоторого времени ей снова их зачислят. По истечению двух дней заявительница так и не увидела на своем банковском счете обещанного зачисления, а телефон мошенника был недоступен. Заявительница поняла, что ее обманули и обратилась в дежурную часть полиции Пыть-Яха. Возбуждено уголовное дело.