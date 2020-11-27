В Югре с начала года изъяли более сотни килограммов наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Югре сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2020 году зарегистрировали почти 2,3 тысячи наркопреступлений и изъяли более 100 килограммов запрещённых веществ. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, большинство подозреваемых – мужчины от 20 до 35 лет без постоянного источника дохода.

У всех злоумышленников мотивы разные. Если они покупают и хранят наркотики, то значит, у них есть зависимость различной степени тяжести, нездоровый и антиобщественный образ жизни. Если сбывают – значит, хотят лёгкой наживы. Большинство людей, которые вовлечены в распространение наркотиков, не хотят трудиться, а хотят всё и сразу. Часто сбытчики – сами наркоманы, у которых есть постоянный доступ к «запрещенке».

Больше всего наркопреступлений – преступления, совершенные в крупном размере (43% от всех зарегистрированных). В основном ни поступают из других российских регионов. Доставляют наркотики при помощи автомобиля. Благодаря принятым мерам, в 2020 году пресечено 27 каналов поступления запрещённых веществ на территорию Югры.

Есть факты поступления наркотиков из-за границы, с использованием почты. Так, в этом году выявлено 8 преступлений, связанных с контрабандой наркотиков из Китая, Беларуси, Казахстана и Нидерландов.