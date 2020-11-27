Маленьким жителям Ханты-Мансийска покажут спектакль «Сказки бабушки Зимы»

Фото: Ханты-Мансийский театр кукол

Ханты-Мансийский театр кукол запустил в ноябре 2020 проект «Онлайн-гастроли», в рамках которого проходят обменные гастроли с различными российскими театрами. Во время пандемии коронавируса у ханты-мансийцев есть возможность посмотреть больше интересных постановок.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уже прошли онлайн-гастроли Кемеровского областного театра кукол, который показал спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Пришла очередь постановки старейшего профессионального театра за Полярным кругом.

Так, с 28 по 30 ноября на сайте Театра кукол и в группе во «ВКонтакте» покажут спектакль «Сказки бабушки Зимы» (6+) Мурманского областного театра кукол по мотивам румынской сказки. Премьера состоялась 23 декабря 2016 года.

Начало трансляции намечено на 13.15 по нашему времени, по окончании спектакля запись будет доступна до 30 ноября до 22 часов. В свою очередь, спектакль Ханты-Мансийского театра кукол «Спящая красавица» показали на онлайн-площадках Мурманского театра в рамках проекта «Фестиваль неоткрывшихся театров», который объединил театры кукол России, не возобновивших свою работу из-за пандемии.