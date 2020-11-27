В Югре посетителей ресторанов и фитнес-центров ждёт электронная система регистрации Фото: pixabay.com

В Югре к концу ноября 2020 введут электронную систему регистрации посетителей при входе в общественные места. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, сейчас региональный департамент информационных технологий и цифрового развития создает в госсистеме «Цифровое уведомление» соответствующий модуль. Он будет оповещать посетителей общественных мест о возможных контактах с заболевшим коронавирусом.

Модуль обеспечит регистрацию номера телефона с помощью сканирования QR-кода, когда посетители будут входить в общественные места. Скачать такой код смогут все организации, зарегистрированные в реестре предприятий, возобновивших деятельность. Для этого сотрудники предприятий должны перейти на сайт и ввести свой ИНН. Если организации работа разрешена, QR-код можно будет скачать как картинку, распечатать и повесить на входе в заведение.

Входящему в заведение человеку предстоит отсканировать QR-код или вручную ввести адрес ссылки, которая будет написана под QR-кодом. Посетитель переходит по ссылке, вводит номер телефона в открывшемся окне, ставит галочку о согласии на обработку персональных данных. После этого на телефон поступит смс-ка с кодом, который нужно ввести для завершения регистрации.

Если у посетителя подтвердился коронавирус, гостям, находившимся в этом помещении, направят оповещение о возникшем риске.

Разработку модуля завершат до 30 ноября. Его будут применять в кафе, ресторанах, столовых, фитнес-центрах, бассейнах и других местах.