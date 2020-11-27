Югорчанин на угнанном авто совершил ДТП, после которого машина загорелась Фото: Татьяна Коркина

В Урае 39-летний мужчина похитил банковскую карту из квартиры жилого дома. А затем, с помощью бесконтактной оплаты расплатился ею в магазине на сумму 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый преступник задержан.

В Октябрьском районе 23-летний мужчина угнал автомобиль «ВАЗ 21150», у которого ключи находились в замке зажигания. Автомобиль принадлежал его 26-летнему знакомому. После угона молодой человек совершил на нем ДТП, в результате которого автомобиль загорелся. Возбуждено уголовное дело. Угонщик признал свою вину и находится под подпиской о невыезде

В Когалыме по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый 28-летний мужчина. На пешеходной дорожке напротив жилого дома, обнаружили полимерный пакет с запрещенным веществом. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 70 преступлений, по горячим следам раскрыто 29.