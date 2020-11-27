Жительница Югорска купила подарки для мошенников на 135 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району с заявлением о краже денег обратилась 53-летняя жительница Югорска, у которой преступники похитили 135 тысяч рублей.

Звонивший ей мужчина представился сотрудником органов государственной власти и сообщил заявительнице, что в медучреждении, в котором она исполняет обязанности главного врача назначена внеплановая проверка.

При этом звонил мошенник на стационарный рабочий телефон заявительницы, а для подробностей будущей встречи попросил сказать личный номер ее сотового.

Затем преступник достаточно уверенно доводил информацию, относящуюся исключительно к сфере деятельности женщины. Для хорошего исхода проверки он предложил ей заказать и оплатить несколько подарков для «проверяющих», заверив, что деньги ей вернутся.

Он продиктовал номер телефона работника одного из торговых центров Югорска, который охотно согласился ей помочь с подготовкой к приезду комиссии. Когда женщина перевела деньги мошенники перестали выходить на связь.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело.