В Югре приостановили работу магазинов и салона красоты из-за нарушения профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com
В ходе эпидемиологического расследования причин заболеваемости населения Ханты-Мансийска ОРВИ и коронавирусом, в магазинах «Смешные цены» и «Одежда и обувь» выявлены нарушения профилактики COVID-19.
А именно: работниками магазина не соблюдаются правила личной гигиены; предпринимателем не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу; дезинфекционный режим в магазине организован не в полном объеме.
В связи с этим, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.
Дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд ХМАО-Югры, который постановил приостановить деятельности магазинов сроком на 7 суток.
В салоне парикмахерской «Beauty Bar» города Когалыма, также выявлено нарушение санитарно-эпидемиологическом мер против коронавируса.
А именно: отсутствие в помещении салона «Beauty Bar» рециркулятора воздуха.
Когалымским городским судом ХМАО-Югры деятельность салона приостановлена на 10 суток.
У предпринимателя есть 10 дней для обжалования постановления.