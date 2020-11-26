В Югре приостановили работу магазинов и салона красоты из-за нарушения профилактики COVID-19 Фото: pixabay.com

В ходе эпидемиологического расследования причин заболеваемости населения Ханты-Мансийска ОРВИ и коронавирусом, в магазинах «Смешные цены» и «Одежда и обувь» выявлены нарушения профилактики COVID-19.

А именно: работниками магазина не соблюдаются правила личной гигиены; предпринимателем не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу; дезинфекционный режим в магазине организован не в полном объеме.

В связи с этим, в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд ХМАО-Югры, который постановил приостановить деятельности магазинов сроком на 7 суток.

В салоне парикмахерской «Beauty Bar» города Когалыма, также выявлено нарушение санитарно-эпидемиологическом мер против коронавируса.

А именно: отсутствие в помещении салона «Beauty Bar» рециркулятора воздуха.

Когалымским городским судом ХМАО-Югры деятельность салона приостановлена на 10 суток.

У предпринимателя есть 10 дней для обжалования постановления.