Будущих югорских первоклассников обучили правилам безопасности в быту Фото: ГУ МЧС по ХМаО-Югре

Сотрудники МЧС дистанционно провели с воспитанниками детских дошкольных образовательных учреждений и учащимися школ беседы.

Пожарные города Советский провели онлайн-занятия на тему «Один дома» с ребятами, посещающими старшие и подготовительные группы детских садов. Впереди ребят ждет первый класс, обучение в школе и иногда дети остаются дома одни. Поэтому важно знать о безопасности в доме.

Специалист пожарно-спасательной части рассказала ребятам о том, как правильно вести себя дома, в какие игры играть безопасно, а к каким «игрушкам» подходить ни в коем случае нельзя.

Кроме того, ребята узнали, как действовать в случае возникновения пожара и как вызвать пожарных по мобильному телефону.

По словам воспитателей детских садов, где прошли подобные занятия, детям такие мероприятия нравятся, а главное – они полезны. По содержанию информации занятия в онлайн-режиме достаточно насыщены и практически ничем не отличаются от привычных уроков.

- Нашим ребятам не только рассказали о правилах поведения при пожаре, но и наглядно всё продемонстрировали. Мультфильмы также несут не только развлекательную, но и познавательную нагрузку - прокомментировали педагоги дошкольных учреждений.

Сотрудники советского пожарно-спасательного гарнизона запланировали занятия с дошколятами во всех детских садах города Советский и Советского района.