Кражи, поддельные купюры, наркотики: в Югре зарегистрировано 57 преступлений Фото: pixabay.com

В Сургуте 48-летний мужчина, находясь в квартире по улице Мелик-Карамова, украл банковскую карту и с помощью бесконтактной оплаты в различных магазинах города оплачивал покупки, потратив в итоге 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

В Советском районе задержана 38-летняя женщина, полицейские нашли у неё сверток из фольги с наркотиком массой 0,432 грамма. Возбуждено уголовное дело. Ранее судимая югорчанка под подпиской о невыезде будет дожидаться наказания.

В Ханты-Мансийске старший кассир одного из банков при пересчете наличных денег, поступивших в инкассаторской сумке, обнаружила поддельную купюру номиналом 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска задержана 47-летняя женщина, которая ранее, находясь в магазине по улице Чапаева, похитила мужскую утепленную куртку и джемпер. Сумма краденного составила более 9 тысяч рублей. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, похищенные вещи у неё забрали.

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 57 преступлений, по горячим следам раскрыто 28.