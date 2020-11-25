В Югре в окружной станции переливания крови прошла донорская акция Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Сургуте и Нефтеюганске пришло 157 человек, которые пожелали стать донорами. После медицинского обследования сдали кровь 120 доноров, среди них – 18 человек, кто пришёл на станцию переливания крови впервые. За один день медики заготовили более 60 литров донорской крови.

- Известно, что один донор, сдав 450 мл крови, спасает три жизни – в процессе фракционирования из цельной крови выделяют эритроциты, тромбоциты и плазму. Необходимая для переливания эритроцитная взвесь после проведения лабораторных обследований будет выдана в больницы региона, а свежезамороженная плазма помещена на четырёхмесячное карантинное хранение, – поясняет заместитель руководителя по медицинской части Ольга Новикова.

В период распространения коронавирусной инфекции пополнение запасов крови жизненно необходимо. Специалисты станции благодарят каждого, кто откликнулся и пришёл на донацию. Благодаря отзывчивости доноров медицинские организации в полном объёме обеспечены качественными компонентами крови для переливания пациентам.