В Югре приняты дополнительные меры по борьбе с CОVID-19 Фото: официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Ряд дополнительных ограничений введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Они регламентированы постановлением, которое сегодня, 25 ноября, подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

С 1 декабря 2020 года по 11 января 2021 года запрещено проведение культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских, приуроченных к Новому году, а также новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работа аниматоров.

Кроме того документом запрещено осуществлять строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни (в том числе в субботу) с 19:00 текущего дня до 15:00 следующего дня (правило действует в выходные и праздничные дни). Исключение: осуществление таких работ в зданиях, строениях, сооружения, введённых в эксплуатацию в 2020 году.

Теперь организациям высшего и профобразования всех форм собственности с 1 по 31 декабря 2020 года поручено организовать учебный процесс в следующей форме:

- лекционные занятия – онлайн - практические занятия — очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным помещениям.

А также, организациям дополнительного образования всех форм собственности, в том числе ИП, с 1 по 31 декабря 2020 года поручено организовать учебный процесс в следующей форме:

- лекции – онлайн - практические занятия - очно с разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным помещениям из расчёта 1 человек на 4 кв.м. площади помещения.

Обучающихся 6-11 классов с 1 по 31 декабря 2020 года также необходимо перевести на дистанционный формат обучения, а именно:

- с количеством обучающихся, превышающим проектную мощность в 1,5 и более раза - в случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между собой случаев новой коронавирусной инфекции в пределах одного инкубационного периода (14 дней).