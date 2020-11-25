В Югре иностранец побуждал к сексу несовершеннолетнюю девочку Фото: Татьяна Коркина

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре завершено расследование уголовного дела против 39-летнего гражданина одной из южных республик.

Следователи выяснили, что в мае 2020 года обвиняемый, нелегально находивший на территории России, совершил с несовершеннолетней жительницей Ханты-Мансийска действия сексуального характера.

Спустя несколько дней преступник сообщил девушке о том, что заснял всё произошедшее на камеру мобильного телефона и угрожал распространением этой видеозаписи. Мужчина шантажировал несовершеннолетнюю и заставил вновь вступить с ним в сексуальные отношения.

Сейчас иностранец заключен под стражу. Следователями собрана достаточно доказательств его вины и уголовное дело направлено в суд.

В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание на срок до 5 лет лишения свободы.