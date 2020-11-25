Вахтовик в Югре дважды нарвался на мошенников Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по г. Нижневартовску обратился 40-летний мужчина, который приехал в Югру на рабочую вахту.

Вахтовик 16 ноября около полудня решил провести время с девушкой легкого поведения и на определенном сайте оформил заказ. На звонок ответила девушка, которая сообщила, что необходимо внести предоплату в размере 4 тысяч рублей на номер по которому он звонит. Кроме того нужно оплатить страховку за нее 8 тысяч рублей и за самого клиента так же 8 тысяч рублей. Мужчина перевел 20 тысяч рублей, ожидая провести свой досуг, но на связь с ним никто и не вышел.

Но только мошенники на этом не остановились и уже 21 ноября мужчине позвонила девушка, которая представилась сотрудником безопасности банка и пояснила, что ему начислены бонусы в размере 7 тысяч рублей.

Чтобы эти бонусы на числились необходимо назвать данные своей карты, а также смс - коды подтверждения, которые будут приходить на телефон. Желая получить компенсацию, вахтовик продиктовал необходимые сведения и лишился 19 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.